Erdogan verdedigt terugtrekking van Turkije uit vrouwenrechtenverdrag

De regering van Erdogan maakte eerder dit jaar bekend zich terug te trekken uit de Istanbul-Conventie. Die was in 2011 ondertekend in de grootste stad van Turkije. De terugtrekking is donderdag officieel, wat leidde tot nieuwe protesten tegen het besluit van de Turkse president.

De tientallen deelnemende landen beloofden huiselijk geweld aan te pakken en zich in te zetten voor geslachtsgelijkheid. Erdogan wil dat soort kwesties liever regelen met lokale wetgeving. „Onze strijd begon niet met de Istanbul-Conventie en stopt niet nu we ons terugtrekken”, zei hij tijdens een toespraak.

Kritiek

Toch leidde het besluit tot internationale en binnenlandse kritiek. Topvrouw Agnès Callamard van mensenrechtenorganisatie Amnesty International zei dat een „gevaarlijk signaal” wordt afgegeven naar mensen die zich schuldig maken aan ernstige geweldsdaden: „dat ze daar straffeloos mee kunnen doorgaan.”

Duizenden demonstranten gingen donderdagavond de straat op, onder meer in Istanbul, Izmir en Ankara. Er was veel politie op de been. De betogers hadden borden bij zich waar onder meer op stond dat ze de Istanbul-Conventie niet zouden opgeven. „We zijn niet stil, we zijn niet bang, we gehoorzamen niet”, scandeerden ze.