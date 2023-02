Drugs voor basisschool: agent hekelt slome elektrische fiets tijdens achtervolging

Dat schrijft wijkagent Jens Eindhoven op Instagram. „Door de aanhoudende drugsoverlast in Oud Woensel zijn we begin deze week onopvallend de wijk ingegaan. Ik op de elektrische fiets. Flink ingepakt, want ik ben een enorme koukleum”, luidt het.

Op de Karel Doormanstraat werd vervolgens een voor de politie bekende harddrug gebruikster gesignaleerd. Enkele minuten later verschijnt de dealer die onder toeziend oog van de wijkagent zijn verdovende middelen verkocht. „Ook in die tak van sport gaat men kennelijk gebukt onder de stijgende energieprijzen want hij heeft de auto ingeruild voor de elektrische fiets”, schrijft Eindhoven.

De agenten wilden de dealer arresteren maar laatstgenoemde besloot de benen te nemen zodra hij de politieauto zag. Wijkagent Eindhoven was op zijn elektrische fiets nog altijd niet gesignaleerd dus besloot de dealer te volgen. „Klein probleempje van die elektrische fietsen… we gaan allebei exact 25 kilometer per uur en dat is verdomd lastig als je iemand in wilt halen”, aldus de wijkagent.

Basisschool

Hij vervolgt: „Links en rechts proberen de opvallende eenheden hem te onderscheppen maar nog zonder succes. Terwijl ik er enigszins geïrriteerd wat achteraan tuf denkt onze dealer dat kust veilig is. Hij begint al fietsend in zijn broekzakken te graaien en dumpt zijn drugs… bij een basisschool!”

Uiteindelijk gaf de dealer zich over. Hij ontkende overigens dat er sprake was van dealen en hij geen drugs bij zich had. „Dat laatste klopt. Ondertussen heb ik de drugs opgeraapt”, grapt Eindhoven.

De crack is in beslag genomen, net als 1200 euro contant geld dat de dealer op zak had. Eindhoven: „Hij bleek een uitkering te hebben omdat hij niet zou kunnen werken. Tja, toch jammer dat er geen banen zijn waar je op een elektrische fiets goederen kon bezorgen hè.”|