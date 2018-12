’Radardetectie op brug’

1 / 2 1 / 2 Ⓒ ALLESSIE, ALDO

De maag van Wesley Fontijn draaide maandag om toen hij een foto zag van een vrouw die zich vastklampte aan de reling van een opengaande brug. Binnen de kortste keren werd de foto van het incident in Vlissingen afgelopen zondag breed verspreid via internet. „De situatie van mijn moeder was bijna identiek.” Alleen liep het voor de 57-jarige Marijke Fontijn fataal af.