Dodental Griekse treinramp blijft stijgen

Inmiddels heeft een stationschef toegegeven schuldig te zijn aan nalatigheid, meldde een woordvoerder van de Griekse regering. Onder de slachtoffers zijn vermoedelijk veel studenten.

Na het ongeval dinsdagavond heerst ook woede. Critici vragen zich af of de ramp voorkomen had kunnen worden. Het is al langer bekend dat het Griekse spoornetwerk in slechte staat verkeert. Ook donderdag was er een protestbijeenkomst bij het hoofdkantoor van het bij de ramp betrokken particuliere spoorbedrijf Hellenic Train in de Griekse hoofdstad Athene.