Dodental van frontale treinbotsing in Griekenland loopt op

Een vrachttrein en passagierstrein botsten dinsdag vlak voor middernacht (lokale tijd) op elkaar, nadat ze enkele kilometers op hetzelfde spoor hadden gereden. Door de botsing werden passagiers door de rijtuigen gesmeten. Ook ontstond er een hevige brand. Iets meer dan zeventig mensen belandden in het ziekenhuis en het merendeel ligt er nog steeds.

Bekijk ook: Stationschef opgepakt na treinongeluk in Griekenland

Volgens premier Kyriakos Mitsotakis lijkt het erop dat het incident is veroorzaakt door een "tragische menselijke fout". De stationschef van de plaats Larissa, verantwoordelijk voor het geven van seinen, is aangehouden op verdenking van nalatigheid. Meerdere Griekse media melden dat de man een bekentenis heeft afgelegd. Hij moet donderdag in de rechtbank verschijnen.

Sinds het ongeval wordt in Griekenland gediscussieerd over of het ongeval vermeden had kunnen worden. Een protest in Athene liep woensdagavond uit de hand. Betogers gooiden stenen naar het hoofdkantoor van het betrokken particuliere spoorbedrijf Hellenic Train. Naar aanleiding van het ongeval leggen treinmedewerkers donderdag het werk neer uit protest over de slechte staat van het spoor. In Athene doen metromedewerkers hetzelfde omdat ze zeggen met dezelfde problemen te kampen. De Griekse minister van Transport Kostas Karamanlis legde enkele uren na de ramp zijn functie neer.