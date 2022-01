Politie rukt uit voor melding ontvoering, slachtoffer blijkt minderjarige die zich dronken verstopte voor ouders

Dat meldt de politie op Facebookpagina Politie Basisteam Zaanstreek. De melding hield in dat meerdere personen de jongen de garagebox binnen hadden getrokken. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse en zette de omgeving af. ’Dit omdat het mogelijk om een ontvoering zou gaan’.

Via een behulpzame omwonende kreeg de politie toegang richting de garageboxen. „Wij riepen luid en duidelijk dat wij van de politie waren, maar in eerste instantie werd er op aanroepen niet gereageerd”, schrijft de politie. „Even later kregen wij toch een reactie. We zijn naar binnen gegaan en troffen daar twee jongens aan. Wat bleek, de jongen was minderjarig en onder invloed van alcohol.”

De jongen durfde zijn toestand niet te vertellen tegen zijn ouders en wilde zijn roes uitslapen in de box. Zijn vrienden hadden hem ondersteund en hadden hem naar binnen begeleid. De politie bracht de jongen thuis en voerde een goed gesprek met de ouders. „Gelukkig was er in dit geval geen sprake van een ontvoering.” De politie bedankte de melder alsnog.