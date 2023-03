Vrouw weigert paarden in Limburg goed te verzorgen: ’Hadden geen eten of water’

Dat meldt de inspectiedienst vrijdag. De paarden waren gehuisvest in een veel te kleine stal die ook nog eens flink vervuild was met mest. Ook hadden ze geen droge sta- of ligplek. Tot overmaat van ramp was er ook geen water en eten voor beesten. Eén van de paarden was dan ook behoorlijk vermagerd.

„Ondanks meerdere door de RVO opgelegde bestuursrechtelijke lasten om de situatie voor de dieren snel te verbeteren, bleef de eigenares in gebreke en veranderde de situatie de afgelopen tijd niet. De inspecteur en de politie hebben de dieren bij hercontroles enkele malen zelf van voedsel en water moeten voorzien”, aldus de LID.

De dieren zijn ondergebracht op een geheime opvanglocatie waar ze goede (medische) verzorging krijgen. Alle kosten hiervan worden door de rijksdienst op de eigenares verhaald.