Russische blikvangers geweerd van Sail: ’Niet gepast deze zeilschepen naar Den Helder te halen’

Door Hans Brandsma

De Sedov, het grootste nog varende traditionele zeilschip ter wereld, komt niet naar Sail Den Helder. Ⓒ Archieffoto

Den Helder - Tijdens Sail 2023 zijn Russische schepen niet welkom in de Helderse haven. Reden is de aanhoudende oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het evenement wordt van 29 juni tot en met 2 juli in Den Helder gehouden. Voor individuele bemanningsleden uit Rusland en Belarus die meevaren op andere schepen gelden vooralsnog geen restricties.