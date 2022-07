Afhameren met Wouter de Winther ‘Hugo de Jonge gaat boekje open doen tijdens parlementaire enquête corona’

De laatste aflevering van de politieke podcast Afhameren voor het reces, met politiek commentator Wouter de Winther en presentator Pim Sedee. Deze week wees Kamervoorzitter Van Meenen PVV-kamerlid Markuszower terecht. Markuszower sprak over een ‘enge ministersploeg’, en dat kon volgens Van Meenen niet door de beugel. De Winther vindt het wel te prijzen dat een voorzitter duidelijk aangeeft waar volgens hem of haar de grenzen liggen. Belangrijkste is, zo stelt De Winther, dat die ellenlange interrupties eens worden aangepakt. Nadat de politie schoten had gelost richting een trekker met daarin de 16-jarige Jouke, was een aantal politici er als de kippen bij om een spoeddebat aan te vragen. ,,De profileringsdrang is groot, op rechts ligt ruimte en die willen verschillende politici pakken.’’ Khadija Arib gaat de parlementaire enquêtecommissie over corona leiden. Dat kan zeer interessant worden, verwacht De Winther, ook omdat bijvoorbeeld Hugo de Jonge zal worden ondervraagd. ,,En hij gaat een boekje open doen, en zal daarbij niemand sparen.’’ Verder in Afhameren: de ‘summer surprise’, en opvallende vakantieplannen van Kamerleden. De podcast Afhameren met Wouter de Winther is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.