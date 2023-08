Trump strijdlustig voor nieuw proces: verkiezing was frauduleus

Trump moet later op donderdag voor de rechter verschijnen. Hij maakte zich volgens de autoriteiten schuldig aan strafbare feiten bij zijn pogingen de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 teruggedraaid te krijgen. Trump weigerde toen te accepteren dat de Democraat Joe Biden hem had verslagen en bleef volhouden dat sprake was van fraude. Justitie vindt dat hij het democratische proces ondermijnde.

De oud-president denkt daar zelf heel anders over. Hij stelt dat het rechtssysteem als een soort politiek wapen tegen hem wordt ingezet om zijn verkiezingscampagne te saboteren. Trump wil in 2024 weer meedoen aan de presidentsverkiezingen en ging in een recente peiling gelijk op met zijn aartsrivaal Biden, die zich herkiesbaar heeft gesteld.

Enorme eer

Trump noemde het op Truth Social „een enorme eer” dat hij weer wordt vervolgd. „Want ik word opgepakt voor jullie. Maak Amerika weer groots”, schreef hij in hoofdletters. In een ander bericht stelde Trump dat de „snode Joe Biden” zijn minister van Justitie opdracht heeft gegeven hem te vervolgen voor zo veel mogelijk verzonnen misdrijven. „De Democraten durven het niet tegen me op te nemen.”

De zitting in de verkiezingszaak gaat in Washington gepaard met zware veiligheidsmaatregelen. Er zijn barricades neergezet rond de rechtbank. Daar waren volgens The Washington Post op donderdagochtend beduidend meer journalisten dan betogers te bekennen. Confrontaties tussen demonstranten bestonden volgens de krant vooral uit een korte uitwisseling van politieke strijdkreten als „Trump heeft gewonnen” en „sluit hem op.”