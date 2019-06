YouTuber koopt stadje en noemt het ’Gay Hell’

Daniel heeft dat naar eigen zegge gedaan als rebelse act in reactie op Trumps keuze de regenboogvlag níet op te hangen tijdens Pride Month.

Toen hij zijn aankoop via Twitter bekend maakte, schreef hij daarbij dat Gay Hell enkel en alleen regenboogvlaggen toe zal staan.

"Gay Hell, Mi heeft alles. Een bibliotheek, een plek om je liefde te vieren in Gay Hell én je kunt als homoseksueel persoon zelfs trouwen in Gay Hell,” aldus Daniel.

De Amerikaan groeide op in Michigan en reed als kind vaak langs het plaatsje. In gesprek met CNN vertelt hij dat hij geregeld te horen kreeg dat hij in de hel zou eindigen als hij homoseksueel zou zijn. Voor hoeveel hij de plaats heeft gekocht, kan hij niet vertellen.

’Het is perfect’

In gesprek met Sky News zegt Daniels erg tevreden te zijn met de naamkeuze voor het stadje: „Het is perfect. Toen ik zag dat het stadje te koop kwam te staan dacht ik ’O, dit móet ik hebben.”

Elijah Daniel is openlijk homoseksueel en verloofd met zijn partner Sam. Op YouTube heeft hij meer dan 600.000 volgers.