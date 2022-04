Thanassis K. na dood transgendervrouw in hotel Wassenaar: ’Het was een ruzie om niets’

Briza, zoals ze genoemd werd door haar vele vrienden en familie kwam ergens tussen 1 en 3 januari 2022 om het leven in een hotelkamer van het Van der Valk hotel Bijhorst op de grens van Den Haag en Wassenaar. Verdachte K. werd na de vondst van het lichaam van de transgendervrouw aangehouden op Schiphol. Hij had tot nu toe gesteld zich weinig te kunnen herinneren. Maar in de Haagse rechtbank stak hij onverwachts van wal. „Het was noodweer want zij probeerde mij met een hotelvork dood te maken”, zo zei hij. „Ik had een jas en een bodywarmer aan en daar zitten allemaal gaten in.”

K. liet weten dat hij graag opnieuw wil worden gehoord door de politie omdat hij, mede door de medicatie die hij krijgt, zich meer kan herinneren van het fatale incident in de hotelkamer. „Ik heb haar in een soort nekklem gehouden om haar tot rust te krijgen. Het was nooit mijn intentie om haar om het leven te brengen. We konden niet met en niet zonder elkaar.” Volgens K. was er uit het niets een ruzie die uitmondde in een vechtpartij. „Ik heb mezelf proberen te verweren. Ze bleef mij steken.”

GHB

K. zou de dag ervoor veel GHB hebben gebruikt omdat hij een einde aan zijn leven wilde maken. Ook zouden beiden, zo liet hij de rechtbank weten, in de weken voor de tragische dood van de zeer geliefde Briza veel drugs hebben gebruikt. „Ik kon me daardoor weinig meer herinneren maar nu komt dat terug, ook omdat ik nu goede medicatie krijg die ik eerst niet nam.”

Volgens enkele hotelgasten zou het stel in de dagen voor de vondst van het lichaam al ruziënd zijn gesignaleerd op de parkeerplaats van het hotel. Vrienden van Briza lieten later, onder andere in deze krant, weten dat er sprake was van een moeizame relatie.

Emotionele zitting

Tegen de familie van het slachtoffer zei hij zeer veel spijt te hebben dat het zo is gelopen. De nabestaanden raakten zeer geëmotioneerd. De rechtbank en de officier van justitie gingen mee in het verzoek van K. om nog een keer gehoord te worden door de politie. Op 4 juli volgt wederom een zitting.