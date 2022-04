Premium Het beste van De Telegraaf

Wereldwijde stijging Onverklaarbare acute hepatitis slaat toe bij gezonde jonge kinderen, hoe kan dit?

Door Annemarie de Jong Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP

LEIDEN - Wereldwijd stijgt het aantal jonge kinderen met acute hepatitis waarbij de oorzaak onbekend is. In Nederland werden vier kinderen zo ziek door leverontsteking dat een levertransplantatie noodzakelijk was. Wat is er aan de hand?