Jong en oud paraat voor de taptoe

Kiki Severijns speelt maandag op straat de taptoe, nu we allemaal vanwege het coronavirus aan huis zijn gekluisterd. Ⓒ Jan-Paul Kuit

Venlo - „Ik had een vriendinnetje dat op 4 mei jarig is. Dan hadden we feest, maar moesten we ook twee minuten stil zijn. Ik besef dus wel wat 4 mei betekent”, zegt de 15-jarige Kiki Severijns uit Venlo. Ook zij speelt maandag op straat de taptoe, nu we allemaal vanwege het coronavirus aan huis zijn gekluisterd.