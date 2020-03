LIVE | Verdachte abortusmoord voor rechter

Dennis van E. en slachtoffer Patricia Dos Santos. Ⓒ SCREENDUMP

De verdachte van de illegale abortusmoord, Dennis van E., verschijnt vrijdag in Amsterdam voor de rechter voor de eerste inhoudelijke behandeling van zijn zaak. Het zwangere slachtoffer Patricia Dos Santos kwam al met tegenzin naar Nederland, omdat ze wist dat haar vriend Van E. hun zoontje niet wilde. „Als ik dit had geweten, was ik hier nooit naartoe gegaan”, liet zij haar zus Fabiana weten.