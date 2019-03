Uitbater van Fort Oranje wraakt rechtbank

Volgens Pols wekte de rechter de schijn van partijdigheid. „Elke kritische houding richting Openbaar Ministerie (OM) ontbreekt. Ik merk in uw houding een gebrek aan verontwaardiging over wat hier is gebeurd. Bovendien was u bij een bijeenkomst van OM, politie en de gemeente over de sluiting van de camping.” Dat laatste kon de rechter zich niet herinneren. Engel en Pols waren er zelf ook niet.

De gemeente had vorig jaar het beheer van de camping overgenomen. Engel en Pols betraden de camping op 3 december, nadat de rechter een gebiedsverbod had geschorst, omdat de gemeente het verbod niet goed had gemotiveerd. Dat was volgens de officier van justitie geen vrijbrief om het terrein te mogen betreden.

Fort Oranje kreeg volop aandacht als probleemcamping door een serie op televisiezender SBS6. De ontruiming begon eind juli vorig jaar nadat de gemeente Zundert het beheer had overgenomen. De gemeente wil het vervallen recreatiepark saneren vanwege de erbarmelijke omstandigheden en criminaliteit. Inmiddels zijn alle bewoners van de camping af. De ontruiming heeft de gemeente Zundert tot nu toe 5,3 miljoen euro gekost.

Volgens de officier mocht de gemeente de twee privaatrechtelijk de toegang ontzeggen. Hij eiste een boete van 300 euro. Volgens de verdachten hadden zij als eigenaar echter wel het recht om op de camping te zijn. Na hun pleidooi wraakten zij de rechter.

Dat is de tweede keer. In mei eisten ze ook al dat een andere rechtbank dan die in Breda het beroep tegen de sluiting behandelt. Die zaak loopt nog.

