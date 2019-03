Antwoord Rutte over afspraken dividendbelasting 'voorbarig'

Mark Rutte Ⓒ ANP

Den Haag - Premier Rutte heeft toch een stuk onder ogen gehad over afspraken met de fiscus met bedrijven over de dividendbelasting. In het vragenuurtje vorige week ontkende hij nog in reactie op vragen van PvdA-leider Asscher of hij op de hoogte is of was van zogenaamde vaststellingsovereenkomsten over de dividendbelasting. „Ik moet constateren dat mijn antwoord voorbarig is geweest”, zegt hij nu daarover.