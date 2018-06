OM: agent schoot terecht op verwarde man

Dat concludeert het Openbaar Ministerie in Arnhem woensdag op basis van onderzoek door de Rijksrecherche.

Het arrestatieteam was ingeschakeld om een nachtelijke gijzeling te beëindigen in een wooncomplex voor begeleid wonen in de Klapstraat in Westervoort. Daar hield een 42-jarige bezoeker een bewoner op zijn balkon een mes op de keel en bedreigde hem.

’Man maakte stekende bewegingen’

De verdachte negeerde bevelen van de politie en maakte stekende bewegingen. Eén AT-lid schoot vervolgens gericht op de heup van de man om hem uit te schakelen. Het OM vindt dat sprake was van een noodweersituatie. De politieman was volgens het OM „bevoegd en in de gegeven omstandigheden zelfs verplicht op te treden”.

De 42-jarige verdachte staat op 3 juli terecht in Zutphen.