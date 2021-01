Eerste Britten geweigerd aan Nederlandse grens

Ⓒ ANP / HH

Schiphol - De Koninklijke Marechaussee heeft vorig jaar 1900 personen aan de Nederlandse buitengrenzen geweigerd. Op Schiphol, maar ook op andere lucht- en zeehavens werden ze in 2020 teruggestuurd op basis van de inreisbeperkingen vanwege corona of omdat hun reisdocumenten niet in orde waren. In het nieuwe jaar strandden ook de eerste Britten vanwege de Brexit.