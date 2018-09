Voorkeur voor seriemoordenaars

Matthew Arlidge is ook gek op ruige havensteden. Ⓒ Bill Waters

Helen Grace is een ingewikkeld mens, voor zichzelf en voor anderen. Maar ze is in de wereld van auteur M.J. (Matthew) Arlidge wel de beste inspecteur van Southampton. Klein klein kleutertje, het zevende deel van haar avonturen, ligt nu in de winkel.