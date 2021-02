LIVE | Bijna 130.000 zorgmedewerkers en ruim 45.000 leraren besmet

Het coronavirus is in het afgelopen jaar vastgesteld bij 129.150 mensen die in de zorg werken en bij 45.875 medewerkers van scholen en kinderdagverblijven. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weet niet waar ze besmet zijn geraakt, dat zou ook buiten het werk om kunnen zijn gebeurd.

Ten opzichte van vorige week is het aantal coronagevallen in de beide beroepsgroepen gestegen met respectievelijk 3411 en 859. Het RIVM houdt van een aantal beroepsgroepen de besmettingscijfers bij, omdat zij mogelijk meer risico lopen besmet te raken.

In totaal 828 mensen uit de zorg en 257 onderwijs- en kinderopvangmedewerkers werden zo ziek door het coronavirus dat ze in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Van 25 zorgmedewerkers en 9 mensen uit het onderwijs is bekend dat ze aan het virus zijn overleden.

16.54 uur - Meer dan half miljoen mensen gevaccineerd

Iets meer dan een half miljoen mensen in Nederland hebben tot nu toe een vaccin tegen het coronavirus gekregen. Het gaat om 504.736 mensen. Dat zijn er bijna 177.000 meer dan een week eerder, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat het vaccinatieprogramma leidt.

Ⓒ AN / HH

Van de gevaccineerden hebben 66.409 mensen ook al de tweede dosis gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig beschermd zijn tegen het virus.

16.00 uur - Eerste zorgmedewerkers krijgen vrijdag vaccin AstraZeneca

Het nieuwe coronavaccin van AstraZeneca wordt vrijdag voor het eerst toegediend aan iemand die in de zorg werkt. Dat gebeurt op de vaccinatielocatie bij het stadion van ADO Den Haag, bevestigt GGD Haaglanden na een bericht van RTL Nieuws. Het is de bedoeling dat de zorgmedewerkers in de rest van het land vanaf maandag aan de beurt zijn.

Het vaccin wordt ook toegediend aan 60- tot 65-jarigen, te beginnen met mensen van 63 en 64 jaar in Zeeland. Die vaccinatie gaat via de huisartsen en begint waarschijnlijk over een paar dagen.

Ⓒ ANP / HH

Daarnaast is het coronavaccin van AstraZeneca bestemd voor drie groepen met medische risico’s: mensen met het syndroom van Down, mensen met morbide obesitas en mensen die door een neurologische aandoening moeite hebben met ademhalen. Ook de medewerkers van de huisartsenpraktijken kunnen dat middel krijgen „in het kader van wie vaccineert wordt eerst zelf gevaccineerd.”

13.05 uur - Markt Wuhan mogelijk niet bron uitbraak coronavirus

De uitbraak van het coronavirus is mogelijk niet begonnen bij de voedselmarkt in de Chinese stad Wuhan. Dat zeggen de voorzitters van het onderzoeksteam van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in China tijdens een persconferentie. Er was in de miljoenenstad al sprake van een bredere uitbraak en het is nog niet vast te stellen waar die begon.

Zowel op een aantal markten als daarbuiten waren er besmettingen met het coronavirus, zegt de Chinese onderzoeker Liang Wannian. Volgens hem is het virus voor december 2019 niet vastgesteld in Wuhan, zo zei hij ook.

Verder is het onwaarschijnlijk dat het coronavirus in een lab is ontstaan, aldus onderzoeker Peter Ben Embarek. Het virus is waarschijnlijk overgesprongen van dier op mens. Van welke diersoort het virus afkomstig is, moet ook nog nader worden onderzocht. Het zou kunnen gaan om meerdere soorten.

De markten in Wuhan zijn al lang weer open. Ⓒ ANP / HH

De Nederlandse viroloog Marion Koopmans was ook bij de persconferentie. Zij legde uit hoe het onderzoeksteam de opties rondom de start van de uitbraak heeft bekeken. „Wij hebben de mogelijkheden op een rij gezet en van elke theorie de voor- en nadelen opgezocht. Er zijn veel verschillende opties. We hebben alles goed onderbouwd gedaan.” Volgens Koopmans is het mogelijk dat er nog nieuwe inzichten voortkomen uit toekomstig onderzoek.

Volgens Embarek moet er ook naar de toekomst worden gekeken. „We moeten ervoor zorgen dat in het vervolg beter wordt samengewerkt. Zo moeten er internationale databases komen waar belangrijke gegevens over virussen direct terug te vinden zijn voor experts over de hele wereld.”

10.59 uur - Commercieel coronalab moet per direct dicht

De commerciële coronatester PCRtestNederland mag voorlopig niet meer vaststellen of mensen het coronavirus onder de leden hebben. Het lab moet per direct dicht, op bevel van de toezichthouder, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het is de eerste keer dat de inspectie zo’n straf oplegt. De zestien teststraten van het bedrijf mogen wel openblijven.

De IGJ controleerde het lab vorige week en constateerde „acute en ernstige risico’s.” Zo was het lab niet geschikt voor het vaststellen van testuitslagen. PCRtestNederland kon niet bewijzen dat de medewerkers goed opgeleid waren voor het werk.

Het is volgens de inspectie niet vast te stellen of de problemen bij het lab hebben geleid tot verkeerde diagnoses.

PCRtestNederland heeft teststraten in onder meer Amsterdam, Den Haag, Groningen, Eindhoven, Breda, Lelystad en Maastricht.

8.01 uur - Aantal nieuwe besmettingen in Duitsland daalt opnieuw

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland is de afgelopen 24 uur opnieuw gedaald ten opzichte van de dag ervoor. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, registreerde het afgelopen etmaal 3379 nieuwe gevallen. Dat is minder dan de 4535 nieuwe besmettingen van maandag. Het afgelopen weekend was het aantal nieuwe besmettingen met 8616 op zondag en 10485 op zaterdag nog fors meer.

Het totale aantal coronagevallen in Duitsland is opgelopen tot 2.291.924. De afgelopen 24 uur liep het Duitse dodental door corona met 481 op naar 62.156.

7.35 uur - Weekcijfers RIVM vertekend door sluiten teststraten om winterweer

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdag hoeveel nieuwe coronagevallen in de afgelopen week zijn geregistreerd. Het aantal zal lager liggen dan dat van vorige week, maar dat komt vooral doordat de teststraten zondag dicht waren vanwege het winterweer. Op maandag waren veel locaties weer open, maar het is niet bekend hoeveel mensen vanwege de sneeuw hebben besloten toch maar niet naar een teststraat te gaan. Daardoor is het moeilijk om aan de hand van de weekcijfers vast te stellen hoe de uitbraak in Nederland ervoor staat.

7.30 uur - Inspectie wil strengere eisen vervoer coronavaccins

Een aantal coronavaccins is op amateuristische wijze vervoerd onder meer door de plaatselijke krokettenleverancier. Sommige andere vaccins zijn zodanig door elkaar geschud dat ze moesten worden vernietigd, meldt het AD. De inspectie wil nu strengere transporteisen.

De coronavaccins zijn in Nederland niet altijd even professioneel vervoerd, stelt het AD na onderzoek van verschillende video’s waarop het vervoer is vastgelegd. Op beelden is bijvoorbeeld te zien hoe een plaatselijke krokettenleverancier een zorginstelling helpt bij het vervoer van het Pfizer/BioNTech-vaccin waarbij het uiterst belangrijk is dat het goed gekoeld blijft.

„Inmiddels heeft de IGJ helaas enkele incidenten gezien, zowel tijdens onze eigen inspecties als via filmpjes op social media”, erkent woordvoerder Mariël van Dam van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. „Covid-vaccins zijn schaars en als door problemen tijdens het vervoer vaccins niet meer bruikbaar zijn, dan is dat erg onwenselijk.”

De brancheorganisatie van farmaceutische groothandels BG Pharma reageert geschokt op de „dramatische” en „amateuristische” wijze van vervoer van de schaarse coronavaccins. „De aangeboden hulp is natuurlijk goed bedoeld, maar het vervoer van een delicaat vaccin is iets anders dan een broodje kroket”, zegt voorzitter Léon Tinke.

Meer nieuws

Binnenland

Persconferentie over coronamaatregelen, nog altijd zorgen om Britse variant

Verzekeraars: zeker 1 miljoen euro schade door avondklokrellen

Opruier avondklokrellen barst in huilen uit: ’Nooit meer terug naar de gevangenis’

15 meldingen van overlijden na vaccinatie met coronavaccins

Buitenland

Oostenrijk grijpt in na uitbraak Zuid-Afrikaanse variant in Tirol

WHO: ’Extreem onwaarschijnlijk’ dat coronavirus uit laboratorium in Wuhan ontsnapte

’Emiraten nu superspreader van de wereld’

Financieel-economisch:

Sport:

Video/podcast:

Entertainment/persoonlijk: