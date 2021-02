LIVE | ’Inspectie wil strengere eisen vervoer coronavaccins’

8.01 uur - Aantal nieuwe besmettingen in Duitsland daalt opnieuw

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland is de afgelopen 24 uur opnieuw gedaald ten opzichte van de dag ervoor. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, registreerde het afgelopen etmaal 3379 nieuwe gevallen. Dat is minder dan de 4535 nieuwe besmettingen van maandag. Het afgelopen weekend was het aantal nieuwe besmettingen met 8616 op zondag en 10485 op zaterdag nog fors meer.

Het totale aantal coronagevallen in Duitsland is opgelopen tot 2.291.924. De afgelopen 24 uur liep het Duitse dodental door corona met 481 op naar 62.156.

7.35 uur - Weekcijfers RIVM vertekend door sluiten teststraten om winterweer

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdag hoeveel nieuwe coronagevallen in de afgelopen week zijn geregistreerd. Het aantal zal lager liggen dan dat van vorige week, maar dat komt vooral doordat de teststraten zondag dicht waren vanwege het winterweer. Op maandag waren veel locaties weer open, maar het is niet bekend hoeveel mensen vanwege de sneeuw hebben besloten toch maar niet naar een teststraat te gaan. Daardoor is het moeilijk om aan de hand van de weekcijfers vast te stellen hoe de uitbraak in Nederland ervoor staat.

7.30 uur - Inspectie wil strengere eisen vervoer coronavaccins

Een aantal coronavaccins is op amateuristische wijze vervoerd onder meer door de plaatselijke krokettenleverancier. Sommige andere vaccins zijn zodanig door elkaar geschud dat ze moesten worden vernietigd, meldt het AD. De inspectie wil nu strengere transporteisen.

De coronavaccins zijn in Nederland niet altijd even professioneel vervoerd, stelt het AD na onderzoek van verschillende video’s waarop het vervoer is vastgelegd. Op beelden is bijvoorbeeld te zien hoe een plaatselijke krokettenleverancier een zorginstelling helpt bij het vervoer van het Pfizer/BioNTech-vaccin waarbij het uiterst belangrijk is dat het goed gekoeld blijft.

"Inmiddels heeft de IGJ helaas enkele incidenten gezien, zowel tijdens onze eigen inspecties als via filmpjes op social media", erkent woordvoerder Mariël van Dam van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. "Covid-vaccins zijn schaars en als door problemen tijdens het vervoer vaccins niet meer bruikbaar zijn, dan is dat erg onwenselijk."

De brancheorganisatie van farmaceutische groothandels BG Pharma reageert geschokt op de "dramatische" en "amateuristische" wijze van vervoer van de schaarse coronavaccins. "De aangeboden hulp is natuurlijk goed bedoeld, maar het vervoer van een delicaat vaccin is iets anders dan een broodje kroket", zegt voorzitter Léon Tinke.

