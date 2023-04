Premium Het beste van De Telegraaf

Rusland steeds vaker aangewezen op oud materiaal Effect westerse sancties blijkt: ’Russische tanks kunnen 2 kilometer minder ver zien’

Door Mischa van Diepen

De overblijfselen van een Russische BMP-1 tank – een gevechtsvoertuig uit de Sovjet-tijd – die werd verwoest tijdens de slag om Sviatohirsk, in Oekraïne. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Westerse sancties en enorme verliezen op het slagveld zorgen er voor dat Rusland met steeds slechter en ouder materieel ten strijde trekt in Oekraïne. Maar in pure aantallen heeft Moskou de beschikking over veel meer wapentuig dan Kiev, waardoor het de oorlog nog lang kan voortzetten. Dat blijkt uit een rapport van het Center for Strategic and International Studies (CSIS), een Amerikaanse denktank.