LIVE | Dodental coronavirus stijgt met 4 tot 6074

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft vier nieuwe meldingen gekregen over sterfgevallen door het coronavirus. Daarmee is het aantal overledenen van wie vaststaat dat ze waren besmet met het virus gestegen tot 6074. GGD’en hebben vier nieuwe ziekenhuisopnames gemeld van coronapatiënten.

Over positieve testen kreeg het RIVM 119 meldingen binnen. Het virus is in totaal nu vastgesteld bij 49.204 Nederlanders. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt hoger, omdat tot voor kort slechts beperkt werd getest. Ziekenhuisopnames en sterfgevallen worden vaak pas na een of meerdere dagen doorgegeven.

In Zuid-Holland zijn van alle provincies de afgelopen twee weken de meeste mensen positief getest (798), in het ziekenhuis opgenomen (14) en overleden (26).

Van de mensen die in Nederland aan het virus zijn bezweken, was bijna 90 procent ouder dan 70 jaar. Jongere mensen die aan de ziekte Covid-19 zijn overleden, hadden in de meeste gevallen een onderliggende aandoening, zoals diabetes, hart- en vaatziekten of een chronische longaandoening.

Terwijl het aantal testen fors is toegenomen nu iedereen met milde klachten zich sinds 1 juni kan laten testen door de GGD, neemt het aantal positieve uitslagen procentueel af. Van de 61.090 mensen die in de week van 8 tot en met 14 juni een test ondergingen, kregen er 970 te horen dat ze inderdaad besmet waren met het coronavirus. Dat is 1,6 procent.

