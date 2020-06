LIVE Heropening restaurant loopt uit op drama: ’Dode en tientallen mensen besmet’

De heropening van een restaurant in het Duitse Moormerland vorige maand is nog tragischer afgelopen dan eerst leek. Om te beginnen raakten door de feestelijke bijeenkomst zeker 39 mensen besmet met het coronavirus. Zeker 280 mensen moesten na het feest in quarantaine.

Nu is een van de besmette personen overleden en dat is volgens Duitse media de 73-jarige vader van de restauranthouder Arendt K.. Volgens Bild schreef K. op Facebook dat hij zich tijdens de vreugdevolle heropening had laten verleiden zijn ouders te omarmen. Of K. ook daadwerkelijk zijn eigen vader heeft aangestoken, kan niet achterhaald worden.

De uitbater van Alte Scheune (Oude Schuur) in de plaats nabij de grens met Groningen in Nedersaksen kreeg na de besmettingen zware kritiek te verduren. De restauranthouder verklaarde aanvankelijk dat hij alle veiligheidsmaatregelen had genomen die voorgeschreven waren.

Het restaurant is gesloten.

