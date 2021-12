Alec Baldwin in tranen: ‘Iemand is verantwoordelijk en ik ben het niet’

Baldwin antwoordde zonder twijfel toen hem gevraagd werd of hij zich schuldig voelde. „Nee. Nee”, zei de filmster. „Ik had mezelf misschien wel van kant gemaakt als ik had gedacht dat ik verantwoordelijk was. En dat zeg ik niet lichtzinnig.” Wie wel verantwoordelijk is weet hij ook niet. „Iemand is verantwoordelijk, en ik kan niet zeggen wie dat is, maar ik weet dat ik het niet ben.” Baldwin verwacht ook niet vervolgd te worden.

Grote wallen

Er waren verhalen over hoge werkdruk en veiligheidsproblemen op de set. Maar Baldwin, zelf producer van deze film, herkent zich daar niet in. Ook kreeg hij kritiek omdat hij volgens sommige collega’s zelf het wapen nog een keer had moeten controleren.

Maar die taak is volgens Baldwin voor de wapendeskundige op de set. „De verantwoordelijkheid van de acteur is dat hij doet wat die deskundige zegt.” Die echte kogel had niet eens in de buurt van de set mogen zijn. Volgens Baldwin is er dan ook maar een vraag die overblijft: „Waar kwam die echte kogel vandaan.”

Baldwin zag er vermoeid uit, met kleine ogen en grote wallen onder zijn ogen. Het incident achtervolgt hem, zo zegt hij. „Ik droom er constant over. Ik sleep mezelf door de dag, en dan aan het eind van de dag, stort ik in.” Het zou dan ook wel eens kunnen zijn dat dit Baldwins laatste film was. „Het zou voorbij kunnen zijn”, zei hij toen hem gevraagd werd naar zijn filmcarrière.

Chaos

Toen Baldwin het pistool in handen kreeg gedrukt werd hem verteld dat het een „cold gun” was, zo zei hij. „Dat betekent dat er geen echte munitie inzit. Er kunnen losse flodders inzitten, maar de boodschap is eigenlijk: je kunt relaxen, dit is niet gevaarlijk.”

De acteur haalde niet de trekker over. „Ik liet de hamer gaan, en toen ging het wapen af.” Daarna ontstond chaos, vertelt Baldwin. „Iedereen was in shock. Het wapen had leeg moeten zijn. Het was enorm luid toen het afging. Niemand had ook zijn oordoppen in.”

Hutchins viel op de grond. In eerste instantie snapte Baldwin niet wat er gebeurd was. „Ik dacht valt ze flauw? De gedachte dat er een echte kogel in dat wapen zat, dat drong pas een half uur tot drie kwartier later tot me door. Niemand snapte wat er gebeurde.”

Tranen

Baldwin barstte twee keer in snikken uit tijdens het interview. De eerste keer was toen het over de overleden Hutchins ging. „Ze was geliefd door iedereen en werd bewonderd.” Daarop hield hij zijn handen voor zijn gezicht en kwamen de tranen. „Het spijt me”, zei hij over de getoonde emotie. Later kwamen de tranen weer, toen hij vertelde over het maken van de film. „Deze film zorgde ervoor dat ik filmen weer leuk vond.”

Baldwin wil met het interview een aantal zaken recht zetten. „Er zijn een paar misverstanden”, zei hij over de berichten die na de schietpartij naar buiten kwamen. En de resultaten van het politieonderzoek zullen nog lang op zich laten wachten, zo verwacht hij. „Ik heb echt het gevoel dat ik niet zolang kan wachten, totdat dat hele proces over is in februari of zelfs maart.” Hij pauzeerde even. „Ik zou alles doen om ongedaan te maken wat er is gebeurd.”

Het interview was een voorproefje van een twee uur durende special die de Amerikaanse zender ABC volgende week uitzendt. Daarin wordt dieper ingegaan op het schietincident. Ook daarin worden fragmenten van Baldwins interview getoond.