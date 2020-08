Regering Libanon afgetreden, Nederlands reddingsteam weer thuis

Diab zei dat de explosie het gevolg was van grootschalige corruptie. „De staat is geketend door corruptie en kan er maar niet van afkomen. Vandaag doen we een stap terug om achter het volk te gaan staan. Mensen eisen dat de verantwoordelijken voor de ramp aangepakt worden en dat er echte verandering komt.” Maandag waren er weer nieuwe protesten in het centrum van Beiroet. Demonstranten gooiden bij het parlement stenen naar veiligheidstroepen, die antwoordden met traangas.

In de haven ontplofte dinsdag een opslagplaats waar zo’n 2750 ton in beslag genomen ammoniumnitraat lag. Er vielen volgens de gouverneur van Beiroet meer dan tweehonderd doden. Naar schatting 6000 mensen zijn gewond geraakt en honderdduizenden zijn dakloos geworden. De onthulling dat die stof jarenlang als een soort tikkende tijdbom in de hoofdstad lag, leidde tot gewelddadige demonstraties.

Voor de explosie verkeerde het land al in een diepe economische en politieke crisis die tot veel onrust heeft geleid. Betogers keerden zich nu ook tegen de regering, die ze verantwoordelijk houden voor de ramp, omdat die corrupt en nalatig zou zijn.

USAR

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR is maandag teruggekeerd van de operatie in Beiroet, die woensdag begon. Het team is aan het begin van de avond geland op vliegbasis Eindhoven. „We zijn weer op Nederlandse bodem”, aldus een woordvoerder.

Er blijven twee personen in Beiroet achter om te helpen met de logistiek van het materieel. Woensdag vertrekt naar verwachting het vrachtvliegtuig vanuit Libanon met alle apparatuur. In totaal waren er 63 Nederlandse reddingswerkers en 8 zoekhonden actief.

USAR hielp na de zware explosie van afgelopen dinsdag met de zoektocht naar slachtoffers onder het puin, ondersteuning bij de Nederlandse ambassade en het controleren van gebouwen op instortingsgevaar. Het team heeft geen slachtoffers gevonden, maar kon wel uitsluiten dat er iemand onder het puin lag.

Het team kijkt tevreden terug op de operatie. „De mensen daar waren erg blij dat we er waren en konden helpen, dat geeft toch veel voldoening tijdens je werk. Daarnaast waren we erg onder de indruk dat alle teamleden zo snel paraat waren. Er waren zorgmedewerkers die tijdens het toppunt van de coronacrisis aan het bed stonden, en alsnog van hun vakantie terugkwamen om te helpen.”