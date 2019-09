Schutter VS schoot op willekeurige omstanders

Een truck in Odessa, Texas, met een kogelgat na de dodelijke schietpartij. Ⓒ AFP

ODESSA/MIDLAND - Vijf mensen zijn omgekomen en in ieder geval 21 mensen zijn gewond geraakt bij een schietpartij in het westen van Texas. Zeven van hen zijn in kritische toestand. De dader opende het vuur bij een verkeerscontrole en bleef daarna schieten tijdens zijn vlucht. Hij is doodgeschoten door de politie.