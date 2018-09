Woede om Wieringa: ’Zouden juist front moeten vormen’

Terwijl burgemeester Van Aartsen van Amsterdam besloot tot historische veiligheidsmaatregelen voor alle grote nieuwsredacties in de hoofdstad, lachten collega-burgervaders onbeschaamd over de grap van Wieringa. Die deed zijn uitspraken (video) op een congres van de VNG, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten.

Veel journalisten en bestuurders nemen afstand van de grap en het gegiechel van presentator Twan Huys. „Nog niet zo lang geleden was iedereen en zijn moeder (Wieringa zelf vast ook) Charlie. Nu is een aanslag op een redactie daags erna al voer voor grappen”, schrijft De Correspondent-journalist Karel Smouter over Wieringa.

„Lachen om een aanslag op journalisten. Ik begrijp niet dat je dit over je lippen krijgt”, aldus hoofdredacteur Ib Haarsma van RTV Rijnmond. De adjunct-hoofdredacteur van opinieblog OpinieZ roept zelfs op abonnementen van het NRC, waar Wieringa columns voor schrijft, op te zeggen vanwege de rel.

Een woordvoerder van de VNG zegt dat het inderdaad ’geen onderwerp is om over te lachen’. „Achteraf kun je stellen: dit is niet gepast.” Ook de Wethoudersvereniging hekelt de reactie van de aanwezige politici. „De steunbetuigingen uit de zaal lijken mij een verkeerde reactie”, stelde directeur Ton Roerig. „We zouden juist samen een front moeten vormen tegen dit soort geweld.”

Op sociale media regent het ondertussen afkeurende reacties van het publiek. Veel mensen hekelen de reactie van politici, terwijl vooral Wieringa een veeg uit de pan krijgt. „Echt hè, van Tommy Wieringa heb ik dus zijn laatste boek gelezen!”, schrijft iemand. „Hoe achterlijk kun je zijn”, aldus een ander.

„De arrogantie van zo’n Tommy Wieringa is stuitend”, reageert ook Julius Terpstra‏, CDA-raadslid in Leiden. „De reactie van de zaal is bizar. Zeker wanneer je bedenkt dat lokale politici óók te maken hebben met ernstige bedreigingen. Juist zij zouden moeten begrijpen dat geweld en bedreiging niet grappig is.”