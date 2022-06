Premium Het beste van De Telegraaf

Arnie was ooggetuige van arrestatie tbs’er Luciano D. bij tankstation: ’Regelrecht uit een film’

Door Lieke Jongbloed en Sharon Story

Den Haag - Twee uur na de heftige arrestatie van de ontsnapte tbs’er Luciano D. is de rust wedergekeerd bij het tankstation aan de Haagse Zuid-Hollandlaan. Regen komt met bakken uit de lucht vallen en de straten in de omgeving van de Esso zijn nagenoeg leeg. Het tankstation, dat pal tegenover het Malieveld ligt, is gewoon weer open voor bezoekers. Niets nog wijst op de grote politieactie die eerder die avond plaatsvond, waarbij een van de meest gezochte tbs’ers van ons land na een klopjacht van acht dagen tegen de lamp liep. Volgens een ooggetuige had de overmeestering regelrecht uit een film kunnen komen.