Instagram-model sluit account na woede om ’narcistische’ post

De vrouw deelde een foto van zichzelf in bikini op het Indonesische eiland Bali. Als onderschrift schreef ze er (vertaald) bij: „Nadenken over hoe anders mijn leven is dan die van de man die elke morgen in het rijstveld staat te plukken.”

De reacties daarop waren niet van de lucht. Haar post werd betiteld als ’narcistisch’, ’ongevoelig’ en ’humble brag’, meldt Nieuwsblad. Schlater besloot het account helemaal te sluiten, ook al gaf ze nog wel aan verkeerd begrepen te zijn door haar volgers. „Ik ben me heel erg bewust van mijn privileges en ik ben er ongelofelijk dankbaar voor. Ik heb gewoon bewondering voor de hardwerkende en vriendelijke Indonesische bevolking. Ik had echt niet de bedoeling om onrespectvol te zijn.”