Nieuwe wet moet wildgroei fastfoodketens remmen

Fastfoodketens groeien als kool. Vorig jaar vroegen de wethouders van de vier grote steden al om middelen om hier iets tegen te doen. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Preventie, ChristenUnie) geeft hier nu gehoor aan. Hij gaat kijken wat de juridische mogelijkheden zijn om een halt toe te roepen aan de wildgroei van nieuwe vestigingen van fastfoodrestaurants. Ook gaat hij kijken wat de mogelijkheden zijn rondom het aanpakken van frisdrankreclame en -verkoop op en rond scholen.

„Er moet echt wat gebeuren, een op de zeven kinderen is nu te zwaar en het gaat de verkeerde kant op. In lagere sociale klassen is het zelfs een op de drie”, zegt Van Ooijen tegen het AD. Een eerder plan voor een suikertaks om eetgedrag te sturen, is niet genoeg, vreest Van Ooijen. „Je wil die overdaad aan aanbod echt niet. Een hamburger of een broodje döner eten is geen probleem. Maar ik wil niet die enorme aantallen, en ook niet op of te dichtbij scholen.”