China stuurt duizenden medici naar virusstad Wuhan

Op dit moment zijn er al ruim 4100 in Wuhan aan het werk. In de miljoenenstad wordt met man en macht gewerkt aan het bouwen van noodhospitalen om de enorme stroom zieken op te vangen.

In de provincie Hubei, waar Wuhan in ligt, zijn inmiddels 2700 besmettingen vastgesteld. Alleen maandag al meldden zich 32.000 mensen bij ziekenhuizen omdat ze koorts hadden. Of ze het virus onder de leden hebben moet onderzoek uitwijzen.