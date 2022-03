Premium Het beste van De Telegraaf

Kritiek op trage aanpak Russische oligarchen in het Verenigd Koninkrijk

Door Joost van Mierlo

Roman Abramovich heeft voetbalclub Chelsea in de verkoop gedaan. Ⓒ ANP/HH

Londen - De Britse regering is niet bang om Russische oligarchen aan te pakken. Dat is in ieder geval de mening van Damian Hinds, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Het feit dat hij de vraag donderdagochtend kreeg voorgeschoteld tijdens een gesprek voor de BBC-radio, betekent dat eraan wordt getwijfeld.