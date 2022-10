Premium Het beste van De Telegraaf

Kasper Sand Kjaer over ’streng’ asielbeleid Deense parlementariër: ’Je móét een rem zetten op immigratie’

Asielzoekers voor de hekken van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ⓒ Jos Schuurman

In Nederland blijft aanscherping van het asielbeleid vaak steken in politieke tegenstellingen. In Denemarken rust een streng immigratie- en integratiebeleid juist op politieke harmonie, zegt de sociaaldemocratische parlementariër Kasper Sand Kjaer. „Ik vind het juist níét van solidariteit getuigen om dit systeem in stand te houden waarin mensensmokkelaars het voor het zeggen hebben.”