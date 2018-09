Politie onderzoekt brand autobedrijf Eindhoven

Ⓒ MaRicMedia

EINDHOVEN - De politie onderzoekt of de grote brand donderdagochtend bij een autobedrijf aan de Quinten Matsyslaan in Eindhoven is aangestoken. Het autobedrijf is eigendom van de vader van een Eindhovenaar die begin mei werd doodgeschoten en vermoedelijk het slachtoffer is geworden van een afrekening in het criminele milieu.