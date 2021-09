22-jarige man sterft nadat hij in 10 minuten een fles Coca Cola opdrinkt

De 22-jarige jongen had het warm. Hij besloot een Coca Cola-fles in een slechts tien minuten op te drinken om af te koelen. Maar zes uur later kreeg hij ineens last van een opgezwollen maag en hevige pijn. De jongen besloot naar het ziekenhuis te gaan.

Verschillende tests lieten zien dat de gezondheid van de man snel verslechterde. Zo kreeg hij een verhoogde hartslag, een lage bloeddruk en hij ademde snel. De 22-jarige had verder geen onderliggende gezondheidsproblemen.

Uit een CT-scan bleek dat hij abnormaal veel gas in zijn darmen en poortader had. De artsen in het ziekenhuis probeerden het gas te laten ontsnappen, ook kreeg hij medicijnen om zijn lever te beschermen, maar na 12 uur bleek uit bloedonderzoek dat de man ernstige leverschade had. Zijn toestand verslechterde en hij stierf 18 uur na de behandeling.

Gasbellen

Volgens doktoren is de jongen gestorven door een gasophoping in zijn lichaam, waardoor zijn lever geen zuurstof meer krijg, aldus het medisch tijdschrift Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology.

Maar een Britse expert betwijfelt of het drinken van 1,5 liter Coca Cola de doodsoorzaak is. Professor Nathan Davies, een biochemicus aan University College London, zegt tegen MailOnline dat hij vermoedt dat de jongen is overleden door een bacteriële infectie, veroorzaakt door een interne gasophoping. Deze bacteriën kunnen voor gasbellen zorgen die uiteindelijk ook vergelijkbare problemen kunnen veroorzaken.

Volgens hem hoeven Coca Cola-fans zich niet ineens zorgen te maken als ze een grote hoeveelheid op een dag wegdrinken. ,,Maar erg gezond is het niet’’, aldus Davies.