’Kranten uit gecrasht vliegtuig gevonden op Mont Blanc’

De kranten koppen onder meer op Indira Gandhi, die toen werd aangesteld als eerste - en tot nu toe enige - vrouwelijke premier van India.

De kranten werden vorige week gevonden door Timothee Mottin, de 54-jarige eigenaar van Cabane du Cerro, een restaurant in de buurt van het Franse skioord Chamonix en op zo’n 45 minuten wandelen van de plaats van de crash, meldt Nieuwsblad. „Ze zijn nog aan het drogen, maar verkeren in goede staat”, zegt Mottin. „Ze zijn leesbaar.”

Restauranthouder Thimotee Mottin zorgt goed voor de gevonden papieren uit vermoedelijk een gecrasht Indiaas toestel. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Rampplek

Mottin zal de kranten tentoonstellen in zijn restaurant, waar hij meerdere items die toebehoorden aan de rampvlucht heeft opgehangen. Dat doet hij liever dan ze „te verstoppen en te verkopen”, iets waar sommige bergbeklimmers volgens hem geld mee proberen te verdienen.

In 2017 werden in de omgeving menselijke restanten aangetroffen. Daarvan wordt vermoed dat ze ofwel afkomstig waren van de slachtoffers van de vlucht van Air India of van een ander Indiaas vliegtuig - de Malabar Princess - die in ongeveer hetzelfde gebied crashte in 1950. In 2013 werd ter plaatse ook al een doosje met edelstenen gevonden ter waarde van ongeveer 250.000 euro.