Baudet noemt minister sluipmoordenaar

Het was de eerste zin van Baudet in een debat over de stikstofplannen van het kabinet. Kamervoorzitter Arib greep direct in: „Dit kan echt niet. Neem dat terug.” De politiek leider van Forum kreeg vervolgens kritiek van bijna alle politieke partijen.

Alleen SP-Kamerlid Futselaar riep op om gewoon door te gaan met een debat: „Een kind dat voortdurend om aandacht schreeuwt moeten we niet voortdurend belonen met aandacht.”

Kamervoorzitter Arib bleef aandringen op het terugnemen van de uitspraak: „Iemand voor sluipmoordenaar uitmaken vind ik echt niet kunnen. Het is schofferend om dit te zeggen in het parlement en naar de minister.”

Baudet wilde zijn eerste zin nog wel op een andere manier uitspreken, maar hij weigerde zijn woorden terug te nemen. De FvD-leider stelt dat het zijn taak is om het beleid op het scherpst van de snede te bekritiseren. Arib gaf hem na zijn betoog nog een standje: „Ik vond het een trieste vertoning.”