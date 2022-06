Misdaadgolf in Parijs, straatrovers slaan toe bij toeristen

Het toerisme trekt aan en dat is goed nieuws voor Parijs, maar dat vertaalt zich ook in de veiligheidscijfers. Er werden in de eerste drie maanden van dit jaar bijna 49.000 incidenten gemeld, voornamelijk diefstal met en zonder geweld. Dat is 25 procent meer dan in 2021, al was dat een zeer kalm moment vanwege de pandemie.

De politie heeft zijn ’pickpocketplan’ weer geactiveerd vorige week, en gaat tot begin september meer patrouilleren rond trekpleisters als de Champs-Élysées, Montmartre, de Eiffeltoren, het Louvre en de Seine-kades. Dit plan was ooit bedacht voor Aziatische toeristen die vaak met veel cash op zak lopen, maar is nu voor alle vakantiegangers bedoeld.

Een beruchte plek is het Trocadéro. Vorige week zijn zeven Algerijnen aangeklaagd die een groep van zeventien minderjarigen zonder verblijfspapieren telefoons en gouden kettingen liet stelen. Dit netwerk buitte deze jongens uit en gaf hun drugs in ruil voor de gepikte spullen.

De hoofdstad baalt van de situatie, omdat het imago van Parijs op het spel staat.

