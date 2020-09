’Minister Hugo de Jonge wees recent test-aanbod van branchevereniging Fenelab af’

Dat zegt de landelijke branchevereniging Fenelab tegen BNR. „Ons voorstel was zo innovatief dat de overheid zei dat het niet in het huidige denkpatroon paste”, zegt voorzitter Pieter Vos van Fenelab.

Fenelab zegt tegen BNR dat het een voorstel heeft uitgebracht waarin het tegemoetkomt aan de krappe testcapaciteit in Nederland en waarin er volop ruimte is voor innovatie rondom de manier van testen.

„Er bestaat een koppeling tussen monstername en testlocatie. Als je nu getest wil worden moet je de GGD bellen en word je overal in Nederland naartoe gestuurd om daar getest te worden. Die problematiek van schaarste en complexiteit is enorm.

Wij hebben voorgesteld om met koeriers alle testlocaties leeg te rijden, de samples vervolgens naar één locatie te brengen, daar de eerste voorbehandeling te doen en vervolgens de monsters te verspreiden. Dat geheel was zó innovatief dat de overheid zei: ’dat past niet in ons huidige denkpatroon’ en daardoor hebben we niet de ruimte gekregen en zijn de losse contracten gemaakt met de huidige labs van Fenelab. Maar die monsters gaan wél naar het buitenland”, aldus Vos.