Tweetal steelt kluis met duizenden euro’s uit A’DAM Toren

Volgens de eigenaar van de A’DAM Toren, Sander Groet, wisten de mannen precies waar ze moeten zijn. Aan AT5 laat hij weten dat de diefstal rond 14.45 uur en 15.15 uur heeft plaatsgevonden. „We zitten nog in een periode dat er veel bouwlieden de toren in en uitlopen. Het valt ons personeel dus niet direct op als er twee vreemden rondlopen.”

De daders spraken Nederlands. „Kennelijk wisten ze precies waar ze moesten zijn. Het is treurig, want in de kluis zat het wisselgeld met daarin ook de fooi van het personeel.”

Diner voor gouden tip

Inmiddels heeft Groet aangifte gedaan. Via Facebook heeft hij beelden van de diefstal gedeeld in de hoop dat dit leidt tot de aanhoudingen van de daders. Voor de gouden tip heeft hij een zevengangendiner voor vier personen over.