Eigenaar aantal dierenparken pleit voor heropening

„Waar in stadsparken mensen ongecontroleerd dicht op elkaar zitten en bossen en stranden volstromen met dagjesmensen, bieden wij gecontroleerde ruimte. We nemen alle hygiënemaatregelen in acht en dankzij de tijdsloten kunnen we alle bezoekers reguleren”, aldus Lips.

Een van de voorwaarden is voor Lips wel dat er niet van tevoren getest moet worden op het coronavirus. Volgens hem is testen voor 80 procent van de mensen een te hoge drempel voor dierentuinbezoek. Het kan volgens de Libéma-directeur zonder dat er veel mensen besmet raken. „Dat hebben we in 2020 aangetoond.” Vooralsnog lijkt toegang tot attractieparken als dierentuinen niet mogelijk zonder van tevoren te testen op het coronavirus. Het kabinet zet juist in op heropening met behulp van testen.