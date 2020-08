Vrouw (81) in mortuarium blijkt nog te leven

De 81-jarige Zinaida Kononova was dood verklaard na een operatie om een darmobstructie te verwijderen. Om 1.10 uur werd ze naar het mortuarium gebracht, maar zeven uur later vond de medewerkster haar op de grond. De vrouw had geprobeerd om van de tafel waar ze op lag te klimmen maar was gevallen.

Een ambulancechauffeur zag dat er commotie was en hoorde de medewerkster zeggen: „Oma, ga maar liggen, oma, wees stil.” Even dacht hij dat de vrouw gek geworden was, maar toen zag hij hoe de ’overledene’ de hand van de medewerkster vastpakte.

Kononova werd met spoed naar de intensive care gebracht. Een familielid werd gebeld met de opmerkelijke boodschap dat de vrouw nog leefde.

Uiteindelijk bleek dat een arts en een anesthesist de vrouw een uur en twintig minuten nadat ze dood verklaard was naar het mortuarium hadden gestuurd in plaats van de twee uur die de regels voorschrijven. Een medewerker is geschorst naar aanleiding van het incident. De familie gaat het ziekenhuis in het Gorshechensky District aanklagen.

„In het begin herkende ze me helemaal niet. Ook wist ze niet dat ze een operatie gehad had”, zo vertelt een nicht aan Daily Mail. „In plaats daarvan begon ze over een oud probleem aan haar knie.” Kononova is naar een ander ziekenhuis overgebracht voor verder herstel.