Kabinet past schoolvakanties niet aan: geen kortere zomervakantie

Het kabinet neemt het advies van het RIVM over, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws.

In april kondigde het kabinet aan om te kijken naar een mogelijke aanpassing van de zomervakanties, zodat schoolgaande kinderen met kerst een week langer van school zouden blijven. De zomervakantie zou dan juist met een week worden ingekort, zodat per saldo het aantal onderwijsuren gelijk zou blijven. De aanpassing was voorzien voor komend schooljaar, en maakt onderdeel uit van een bredere voorbereiding van de onderwijssector op eventuele nieuwe coronagolven. Leerlingen en ouders werden de afgelopen twee jaar immers meermaals gedupeerd door plotselinge sluiting van de scholen.

Hoewel het RIVM stelt dat er een meerwaarde kan zitten aan de aanpassing, vinden experts de situatie nu nog te onzeker om tot de ingrijpende maatregel over te gaan.

Het uitgangspunt blijft – zo benadrukte minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers vrijdag na de ministerraad ook – om de scholen open te houden. Er wordt met scholen gekeken naar manieren om open te blijven, bijvoorbeeld door de inzet van mondkapjes, ventilatie en zelftesten. In het meest extreme scenario kan nog wel worden overgegaan op gedeeltelijk afstandsonderwijs. Een exact plan daarover volgt later deze maand, schrijven de ministers Kuipers en Wiersma (Primair Onderwijs) in een brief aan de Kamer.