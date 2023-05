Brand afvalverwerker AEB in Amsterdam onder controle

AMSTERDAM - De brand bij het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam is onder controle. Woensdagmiddag rond 13.00 uur brak er brand uit in de technische ruimte van het gebouw, nadat er een blusleiding was geklapt. Er is niemand gewond geraakt.