Emir van Dubai moet ex-vrouw en kinderen 650 miljoen euro betalen

Blijkens het vonnis van de High Court in Londen moet al-Makhtoum 251,5 miljoen pond (ongeveer 300 miljoen euro) betalen aan zijn zesde vrouw, de 47-jarige prinses Haya van Jordanië. Voor hun kinderen Al Jalila (14) en Zayed (9), moet de emir nog eens 290 miljoen pond (meer dan 340 miljoen euro) op tafel leggen. Het bedrag moet de alimentatie en beveiligingskosten dekken.

„Rekening houdend met hun status en de algemene bedreigingen van terrorisme en ontvoeringen waarmee ze in dergelijke omstandigheden geconfronteerd worden, zijn ze bijzonder kwetsbaar en hebben ze versterkte beveiliging nodig om hun veiligheid in dit land te verzekeren”, zo stelde rechter Philip Moor van het High Court in Londen.

Gevaar

Dat gevaar is volgens het vonnis niet alleen afkomstig van derden. Eerder constateerde een Britse rechter dat de emir de prinses „voor en na haar vertrek naar Engeland had lastiggevallen en geïntimideerd.”

De 45-jarige prinses Haya, een halfzus van koning Abdullah van Jordanië, trouwde in 2004 met de heerser van Dubai en huidig minister-president van de Verenigde Arabische Emiraten. Zij heeft de voorlopige voogdij toegewezen gekregen, maar de sjeik wil dat hun kinderen bij hem in Dubai komen wonen.

Prinses Haya vluchtte begin dit jaar naar Londen. De prinses en haar broer, prins Ali, behoren tot de bekendste en meest extraverte leden van de Jordaanse koninklijke familie en hebben een sterke onderlinge band. Hun moeder, koningin Alia, was de derde vrouw van koning Hoessein. Zij trouwden in 1972. Het huwelijk eindigde echter in een tragedie; Alia kwam in 1977 bij een helikopterongeluk om het leven. Hoessein overleed in 1999.