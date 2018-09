Na satéballetjes nu ook ’gevaarlijke’ kipspiesjes terug

1 / 2 1 / 2 Ⓒ Jumbo

VEGHEL - Supermarktketen Jumbo haalt per direct kipspiesjes uit de schappen. Vooral bij zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem kunnen ze gevaarlijk zijn voor de gezondheid. In de kip is bij een kwaliteitscontrole de listeria-bacterie aangetroffen.