Trump en Poetin gaan praten over Syrië

De bijeenkomst op 16 juli in de Finse hoofdstad Helsinki zal sommige bondgenoten van de VS zorgen baren, met name de landen die Rusland op het internationale toneel willen isoleren. Ook zal het felle reacties teweegbrengen van sommige critici van Trump in eigen land.

De steun van Rusland aan de Syrische president Bashar al-Assad, die door de Verenigde Staten en zijn westerse bondgenoten wordt beschuldigd van het gebruik van chemische wapens tegen burgers, is een van de belangrijkste aandachtspunten geweest in de gespannen relatie tussen Washington en het Kremlin.

’Er wacht een uitputtend debat’

„Ongetwijfeld zal Syrië diepgaand worden besproken”, zei de woordvoerder van het Kremlin. „Er wacht een grondig en uitputtend debat.”

Ook andere controversiële kwesties zullen waarschijnlijk aan de orde komen als de twee wereldleiders elkaar ontmoeten.

Als Trump de kwestie van de vermeende inmenging van Rusland in de Amerikaanse verkiezingen in 2016 aankaart, zal Poetin zijn standpunt herhalen dat Moskou daar niets mee te maken heeft, zei de woordvoerder. Hij zei ook dat Poetin bereid was om de banden met de Verenigde Staten te normaliseren als de VS bereid zijn om hetzelfde te doen.

Trump zal Poetin in Helsinki ontmoeten na het bijwonen van een top van NAVO-leiders op 11 en 12 juli in Brussel en een bezoek aan Groot-Brittannië. Op 15 juli zal Poetin nog de slotceremonie bijwonen van het wereldkampioenschap voetbal dat door Rusland wordt georganiseerd.