’Blijf van m’n spullen af!’ 10.000 beloning voor gestolen Zündapps

De drie bijzondere exemplaren stonden in een loods aan de rand van de Poortwijk in zijn woonplaats. „Daar stonden ze al vijftien jaar goed verborgen in een apart hok”, vertelt de aangeslagen Hoeksche Waarder. „Slechts weinigen waren daarvan op de hoogte. Het is vermoedelijk toch uitgelekt omdat ik er af en toe mee reed.”

Batenburg is ervan overtuigd dat de diefstal vorige week vrijdagnacht een gerichte actie was. De dieven hebben eerst een andere loods doorzocht, maar daar troffen zij niets aan. Ook twee andere hokken waarin de tweewielers stonden, waren opengebroken. „Ze wisten exact waarvoor ze waren gekomen, want een andere motorfiets hebben ze opzij gezet en laten staan. Ze zijn uiteindelijk in een bus die ook in de loods stond geladen en vervolgens meegenomen.”

De liefhebber benadrukt dat vooral de emotionele waarde hem ertoe heeft bewogen zo’n hoge beloning uit te loven. „Een is al 32 jaar oud en ik kreeg hem op mijn zestiende van mijn ouders. De andere twee heb ik zelf in elkaar gezet. De dieven moeten gewoon van mijn spullen afblijven!”

De drie lichte motoren zijn zaterdag in Rotterdam-Noord gezien toen drie personen er in de richting van Delft op reden. „Ik hoop echt dat ze nog niet uit elkaar zijn gehaald.”